Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рай

Рай

, 2004
Un nioc de paradis
Франция / драма / 18+

Причины посмотреть

Снятая на пленку постановка "Рая" хореографа Жозе Монтальво.
Режиссер Мари-Элен Ребуа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2004

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»
Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка
Раз в неделю щедро солю всю ванную комнату: напрочь забыла об одной надоедливой проблеме
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше