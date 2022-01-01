Мои мамы, 2005

Фильм стал лауреатом кинофестивалей в Любеке (приз Балтии и Приз зрительских симпатий), Каире (Гран-при «Золотая Пирамида» и др. награды), Таллине, Бухаресте, Палм-Спрингсе и Ханты-Мансийске («Золотая тайга»). Кроме того, лента завоевала три национальные преми Jussi (финский аналог «Оскара») за лучшую женскую роль (М.Лундквист), лучшую операторскую работу (Я.Т.Лайне) и лучшие декорации (Ч.Борнебуш). Фильм был удостоен национального выдвижения на премию «Оскар».
1943 год. Финляндия разорена войной. Герой фильма – девятилетний мальчик Ээро. Когда его отец погиб на фронте, мать принимает мучительное решение – отправить сына в нейтральную Швецию. Всего из Финляндии в Швецию, Норвегию и Данию за годы войны было эвакуировано 70.000 детей… Приемная мать, суровая Сине, открывает мальчику двери дома, но не сердца. Тем временем родная мать адресует письма Сине, в которых говорится о том, что Ээро стоит навсегда остаться в Швеции. С этого момента потрясенный мальчик начинает все сильнее привязываться к Сине, а та – к нему. Однако история творит свой «соломонов суд»: война заканчивается, и детям придется возвратиться домой.