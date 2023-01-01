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Девять Девять
Киноафиша Фильмы Девять Награды и номинации фильма Девять
Nine Девять 2009 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации фильма Девять

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший грим/прически
Номинант
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