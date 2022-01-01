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Девять Девять
Киноафиша Фильмы Девять Девять, 2009: актеры и роли
Nine Девять 2009 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Девять, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл Роб Маршалл Rob Marshal
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Ферджи
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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