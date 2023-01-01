Путешествие Нонны, 2007

Все 55 лет брака Нонна мечтала посетить итальянскую деревушку, где родился ее муж. В конце концов муж умер, а на деревню она так и не съездила. На фоне крепчающего маразма желание Нонны становится все настойчивее, что повергает ее домочадцев в уныние - какой смысл тратить кучу песо на поездку всей семьи в Европу, если, скорее всего, бабуля и так забудет о ней через два дня. Старший сын-рекламщик предлагает родственникам гениальную идею - устроить итальянскую деревню прямо в Мексике, нанять актеров и удовлетворить желание бабушки. Естественно, Труман-шоу в миниатюре идет не совсем по плану, случается множество курьезных ситуаций, а то, что Нонна не окончательно выжила из ума, еще болле абсурдизирует всю картину.

Развернуть