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Венди и Люси
Венди и Люси, 2008: актеры и роли
Wendy and Lucy
Венди и Люси
2008 / США
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Венди и Люси, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Келли Райхардт
Kelly Reichardt
В ролях
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Уилл Пэттон
Will Patton
Джон Робинсон
John Robinson
Уилл Олдэм
Ларри Фесседен
Мишель Уорти
Уолли Далтон
Жанин Джексон
Уинфилд Джексон
Дирдра О'
Джерри О'Коннелл
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