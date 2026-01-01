Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой незнакомец Награды и номинации фильма Мой незнакомец

Награды и номинации фильма Мой незнакомец 2005

Каннский кинофестиваль 2005 Каннский кинофестиваль 2005
Полнометражный фильм
Победитель
Большой Золотой Рельс
Победитель
Премия SACD за сценарий
Победитель
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
Я обожаю умные расследования и знаю точно - эти 10 сериалов лучшие в своем жанре за 10 лет: рейтинги зашкаливают
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше