Награды и номинации фильма Смерть рабочего

Награды и номинации фильма Смерть рабочего 2005

Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
