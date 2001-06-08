В маленьком городке, у самого синего моря в мире, появляется заезжий бродяга и фантазер Улисс. Он заходит в кафе и встречает самую прекрасную девушку побережья.
Возможно, у какого-нибудь другого моря, ничего бы и не случилось, но Улисс зачарован Мартиной, а Мартина заворожена чудесными историями и древними стихами Улисса. Третьим в их сказке становится Море, оно рифмует со своим бесконечным движением сумасшедшие сцены любви.
Настоящие сказки всегда непредсказуемы: бродяга бесследно исчезает в морских далях, и Мартина решает, что не стоит ждать его вечно. Она удачно выходит замуж, рожает ребенка и живет спокойной, обеспеченной жизнью... Пока Улисс не вернулся.
ПроизводствоAntena 3 Televisión, Lolafilms, Vía Digital
Другие названия
Son de mar, Sound of the Sea, Zvuk mora, A tenger zenéje, Das Meer, die Liebe und der Tod, Meren ääni, O Som do Mar, Pieśń morza, Son de mar - Nicht ohne dich, Sons do Mar, Шум моря, Шумът на морето, マルティナは海
Рейтинг фильма
5.7
Оцените12 голосов
5.9IMDb
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