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Постер фильма Шум моря
5.7
Киноафиша Фильмы Шум моря
5.7

Шум моря

, 2001
Son de mar
Испания / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Шум моря
5.7

О фильме

В маленьком городке, у самого синего моря в мире, появляется заезжий бродяга и фантазер Улисс. Он заходит в кафе и встречает самую прекрасную девушку побережья. Возможно, у какого-нибудь другого моря, ничего бы и не случилось, но Улисс зачарован Мартиной, а Мартина заворожена чудесными историями и древними стихами Улисса. Третьим в их сказке становится Море, оно рифмует со своим бесконечным движением сумасшедшие сцены любви. Настоящие сказки всегда непредсказуемы: бродяга бесследно исчезает в морских далях, и Мартина решает, что не стоит ждать его вечно. Она удачно выходит замуж, рожает ребенка и живет спокойной, обеспеченной жизнью... Пока Улисс не вернулся.

В ролях

Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Martina
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Sierra
Серджио Кабальеро
Xavier
Неус Агулло
Roseta
Пеп Кортес
Basilio
Хуан Мунос
Director Instituto
Хорди Молья
Хорди Молья
Ulises
Ricky Colomer
Abel
Carla Collado
Mujer de Rojo
Pablo Rivero
Jorgito
Режиссер Бигас Луна
Сценарист Рафаэль Аскона, Manuel Vicent
Композитор Piano Magic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 7 июля 2001
Премьера в мире 8 июня 2001
Дата выхода
8 июня 2001 Испания
28 ноября 2003 Италия
10 октября 2001 США
MPAA R
Бюджет €2 750 000
Сборы в мире $64 469
Производство Antena 3 Televisión, Lolafilms, Vía Digital
Другие названия
Son de mar, Sound of the Sea, Zvuk mora, A tenger zenéje, Das Meer, die Liebe und der Tod, Meren ääni, O Som do Mar, Pieśń morza, Son de mar - Nicht ohne dich, Sons do Mar, Шум моря, Шумът на морето, マルティナは海

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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