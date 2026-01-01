Меню
Киноафиша Фильмы Прощай, оружие Награды и номинации фильма Прощай, оружие

Награды и номинации фильма Прощай, оружие 1932

Оскар 1934 Оскар 1934
Лучший звук
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
