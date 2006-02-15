Фильм об учителе тибетского буддизма, знаменитом йоге-практике, поэте, авторе многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, одном из основателей школы кагью Джецуне Миларепе, который первым (после двенадцати лет медитации) достиг состояния ваджрахары за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях.
СтранаБутан
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2006
Премьера в мире15 февраля 2006
Дата выхода
5 сентября 2008
Польша
7 октября 2009
Франция
MPAAPG
Бюджет$1 800 000
Сборы в мире$252 154
ПроизводствоShining Moon Productions
Другие названия
Milarepa, Milarepa - Der Weg zum Glück, Milarépa - La voie du bonheur, Milarepa: Magician, Murderer, Saint, Milarepa: Revenge, Учение Миларепы