Постер фильма Миларепа: Маг, убийца, святой
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Миларепа: Маг, убийца, святой

Миларепа: Маг, убийца, святой

Milarepa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм об учителе тибетского буддизма, знаменитом йоге-практике, поэте, авторе многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, одном из основателей школы кагью Джецуне Миларепе, который первым (после двенадцати лет медитации) достиг состояния ваджрахары за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях.
Страна Бутан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 15 февраля 2006
Дата выхода
5 сентября 2008 Польша
7 октября 2009 Франция
MPAA PG
Бюджет $1 800 000
Сборы в мире $252 154
Производство Shining Moon Productions
Другие названия
Milarepa, Milarepa - Der Weg zum Glück, Milarépa - La voie du bonheur, Milarepa: Magician, Murderer, Saint, Milarepa: Revenge, Учение Миларепы
Режиссер
Нетен Чоклинг
В ролях
Гимьян Лодро
Келсанг Чукай Тетонг
Дхакпа Цамчоу
Оргьен Тобгьял
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
