Суета и движение
Награды и номинации фильма Суета и движение
Награды и номинации фильма Суета и движение 2005
Оскар 2006
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2005
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
