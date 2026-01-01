Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Суета и движение Награды и номинации фильма Суета и движение

Награды и номинации фильма Суета и движение 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best Breakthrough Performance
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2005 Сандэнс 2005
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
