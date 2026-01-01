Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице

В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли

У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом

Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк

Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»

«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему

9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»

Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды

Сладкий взрыв от Кевина: легендарный десерт из «Один дома» готовится за 5 минут — это же мечта каждого ребенка 90-х

Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»