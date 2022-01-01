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Здравствуй, Москва!
Киноафиша Фильмы Здравствуй, Москва! Здравствуй, Москва!, 1945: актеры и роли
Здравствуй, Москва! 1945 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Здравствуй, Москва!, 1945: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Александр Ширшов Николай Леонов Виктор Селезнев Борис Тенин Борис Тенин Сергей Филиппов Сергей Филиппов Иван Любезнов Леонид Пирогов
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