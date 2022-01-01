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Чужие
Чужие, 2008: актеры и роли
Чужие
2008 / США / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Чужие, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Грымов
В ролях
Скарлетт МакАлистер
Scarlett McAlister
Марк Адам
Нил Стюарт
Neil Stewart
Виктор Бычков
Алексей Полуян
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