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Чужие Чужие
Киноафиша Фильмы Чужие Чужие, 2008: актеры и роли
Чужие 2008 / США / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Чужие, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Грымов Юрий Грымов
В ролях
Скарлетт МакАлистер Scarlett McAlister Марк Адам Нил Стюарт Neil Stewart Виктор Бычков Виктор Бычков Алексей Полуян
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
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2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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