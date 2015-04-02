Наша рецензия

В «Волкодаве» интереснее всего зримое несоответствие между сверхгуманистическим сюжетом, пропитанным социально-освободительными мотивами, и кровавой цинично-эстетской «картинкой», переиначивающей откровенные цитаты из «Властелина Колец» в духе французских триллеров рубежа тысячелетий. Николай Лебедев, конечно, создал явно не шедевр, но его новый, с большими, кстати сказать, мучениями снятый фильм – благодатное поле для любого анатома от киноведения. Несмотря на то что «Волкодав» представляет…