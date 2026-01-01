Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мое сердце биться перестало Награды и номинации фильма Мое сердце биться перестало

Награды и номинации фильма Мое сердце биться перестало 2005

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Берлинале 2005
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
