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Мое сердце биться перестало
Мое сердце биться перестало, 2005: актеры и роли
De battre mon coeur s est arrete
Мое сердце биться перестало
2005 / Франция
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Мое сердце биться перестало, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Одиар
Jacques Audiard
В ролях
Ромен Дюрис
Romain Duris
Ор Атика
Aure Atika
Нильс Ареструп
Niels Arestrup
Лин Дан Пам
Мелани Лоран
Mélanie Laurent
Жонатан Заккаи
Jonathan Zaccaï
Эммануэль Дево
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