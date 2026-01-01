Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи

Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

«Звонок» и «Пила» остались за бортом: ученые назвали 10 самых страшных хорроров всех времен — исследование с кардиомониторами удивит любого

Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом

Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?

Даже Риз Уизерспун не спасла новый сериал по «Блондинке в законе» от провала — на 55% рейтинга больно смотреть

Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних

Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите

Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)