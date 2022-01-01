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Рука смерти
Рука смерти, 1976: актеры и роли
Shao Lin men
Рука смерти
1976 / Гонконг
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Рука смерти, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ву
John Woo
В ролях
Джеймс Тиен
Пол Чанг
Джеки Чан
Jackie Chan
Лин Фенг
Картер Вонг
Carter Wong
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