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Скоро в прокате "Ночная сова"
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Супермен против востока
Crash che botte!
Супермен против востока, 1974
1974 / Италия / Гонконг
5.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Жанр:
боевик
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5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1974
Режиссер
Битто Альбертини
В ролях
Роберт Малкольм
Антонио Кантафора
Сэл Боргезе
Лин Танг
Джеки Чан
Все актеры и съемочная группа
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