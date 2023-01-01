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Супермен против востока
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Супермен против востока, 1974

1974 / Италия / Гонконг
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1974
Режиссер
Битто Альбертини
В ролях
Роберт Малкольм
Антонио Кантафора
Сэл Боргезе
Лин Танг
Джеки Чан
Джеки Чан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Супермен против востока 1 постер
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