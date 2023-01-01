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Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц
Киноафиша Фильмы Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц, 2004: актеры и роли
Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц 2004 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франциска Бух Franziska Buch
В ролях
Сидони фон Кросиг Мари-Луиз Шталь Ульрих Нойтен Эдгар Зелге Моника Блайбтрой Нина Петри Аня Соммавилла Катя Риман Катя Риман Katja Riemann Коринна Харфух Corinna Harfouch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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