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Киноафиша Фильмы Гонки "Пушечное ядро" Гонки "Пушечное ядро", 1981: актеры и роли
The Cannonball Run Гонки "Пушечное ядро" 1981 / США
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Гонки "Пушечное ядро", 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хэл Нидэм Хэл Нидэм Hal Needham
В ролях
Берт Рейнольдс Берт Рейнольдс Burt Reynolds Роджер Мур Роджер Мур Roger Moore Фарра Фосетт Дом ДеЛуиз Dom DeLuise Дин Мартин Дин Мартин Dean Martin Сэмми Дэвис-младший Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Питер Фонда Питер Фонда Peter Fonda Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone
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