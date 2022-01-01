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Арсенал
Арсенал, 1928: актеры и роли
Arsenal
Арсенал
1928 / СССР
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Арсенал, 1928: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Семен Свашенко
Дмитрий Эрдман
Стефан Петров
Георгий Хорьков
Амвросий Бучма
Николай Надемский
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