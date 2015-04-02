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Путь воина Путь воина
Киноафиша Фильмы Путь воина Отзывы о фильме «Путь воина»
The Warrior's Way Путь воина 2009 / Корея / Новая Зеландия
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Путь воина»

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Gabidan 2 апреля 2015, 12:51
Полностью согласен с Paul, за исключением оценки. Тройка - это разве что по десятибалльной схеме.

Авторы фильма попытались утрамбовать в блендере колорит восточных единоборств с катанами, летающими лепестками саккуры и зависающими в прыжке воинами, натурализм дикого запада с гнилозубыми ковбоями, тарантиновские реки крови, причем снять это на фоне картонных интерьеров в компьютерной обработке. Причем сценарий может потянуть максимум на комикс, но никак не на фильм.

В общем это кино не спасло даже отсутствие больших ожиданий. Не советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VALeriya 2 апреля 2015, 12:51
А мне очень даже понравилось... Такие фильмы можно посмотреть, после американских камедий или чего-то вроде этого, того вы увидете все другими глазами
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Классный фильм! Стиль на 100 % !!! Пошёл случайно и был сильно приятно поражён, особенно классные задние планы, музыка, азиатское небо-саккура-мечи, живой сценарий...)

Рад всегда таким фильмам.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CD1981 2 апреля 2015, 12:51
На своей волне фильм. Не винегрет, а "Селедка под шубой", кому-то очень нравится, кому-то вообще не нравится. На раз можно глянуть, по-моему, глаза порадовать, мозги можно дома оставлять.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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