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Путь воина
Отзывы о фильме «Путь воина»
The Warrior's Way
Путь воина
2009 / Корея / Новая Зеландия
Трейлер
7.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Gabidan
2 апреля 2015, 12:51
Полностью согласен с Paul, за исключением оценки. Тройка - это разве что по десятибалльной схеме.
Авторы фильма попытались утрамбовать в блендере колорит восточных единоборств с катанами, летающими лепестками саккуры и зависающими в прыжке воинами, натурализм дикого запада с гнилозубыми ковбоями, тарантиновские реки крови, причем снять это на фоне картонных интерьеров в компьютерной обработке. Причем сценарий может потянуть максимум на комикс, но никак не на фильм.
В общем это кино не спасло даже отсутствие больших ожиданий. Не советую.
2 апреля 2015, 12:51
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VALeriya
2 апреля 2015, 12:51
А мне очень даже понравилось... Такие фильмы можно посмотреть, после американских камедий или чего-то вроде этого, того вы увидете все другими глазами
2 апреля 2015, 12:51
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Арсений
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Классный фильм! Стиль на 100 % !!! Пошёл случайно и был сильно приятно поражён, особенно классные задние планы, музыка, азиатское небо-саккура-мечи, живой сценарий...)
Рад всегда таким фильмам.
2 апреля 2015, 12:51
0
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CD1981
2 апреля 2015, 12:51
На своей волне фильм. Не винегрет, а "Селедка под шубой", кому-то очень нравится, кому-то вообще не нравится. На раз можно глянуть, по-моему, глаза порадовать, мозги можно дома оставлять.
2 апреля 2015, 12:51
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Авторы фильма попытались утрамбовать в блендере колорит восточных единоборств с катанами, летающими лепестками саккуры и зависающими в прыжке воинами, натурализм дикого запада с гнилозубыми ковбоями, тарантиновские реки крови, причем снять это на фоне картонных интерьеров в компьютерной обработке. Причем сценарий может потянуть максимум на комикс, но никак не на фильм.
В общем это кино не спасло даже отсутствие больших ожиданий. Не советую.
Рад всегда таким фильмам.
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