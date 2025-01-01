Меню
Награды и номинации фильма Трюкач 1980

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
