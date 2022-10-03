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Каждый вечер в одиннадцать
Отзывы о фильме «Каждый вечер в одиннадцать»
Каждый вечер в одиннадцать
1969 / СССР
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7.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Светлана Корнева
3 октября 2022, 03:43
Оценка
Как говорят в Одессе, рассказ Анара "Я, ты, он и телефон" и фильм "Каждый вечер в одиннадцать" - это две большие разницы. Фильм снят по мотивам этого рассказа, т е. взята идея, всё остальное переработано в замечательном, как я считаю, сценарии Эдварда Радзинского, который получился логичнее, лиричнее и интеллигентнее рассказа. То же можно сказать и об образах главных героев. Вот что писала Маргарита Володина в своих мемуарах "Исповедь актрисы. Откровение": "На кинопробы будущего фильма, в паре со мной, приглашается поэт-песенник Михаил Ножкин. Результат был превосходный. Ясно просматривалась суть его индивидуальности, и она покорила всех.
Съемки доставляли мне истинное наслаждение. Мне казалось, что я и есть та самая женщина, которую мне подарил сценарий. Мне не было трудно, мне было приятно, как никогда. Сам Ножкин был нервен и принципиален. Его взгляд улавливал все. С ним было интересно, приятно и легко в работе, в общении".
А Клод Лелуш, снявший в 1966 году картину "Мужчина и женщина", сказал, что если бы раньше увидел Маргариту Володину, то она сыграла бы в его фильме вместо Анук Эме.
Жаль, что она она мало снималась и участь её печальна, это камерная, очень своеобразная актриса, под неё специально нужно было писать сценарии и снимать фильмы. Советская эпоха не соответствовала этому, да и характер тоже.
И Михаил Ножкин, единственный раз снявшийся в лирической картине, а снимался он только в тех фильмах, сценарий которых его устраивал, с удовольствием играл в паре с Маргаритой Володиной, Маргошей, как он ее называл. Какие они оба молодые и красивые в этом фильме, талантливые, естественные, лиричные и профессиональные. Это тот случай, когда есть что играть и кому играть. А славный город Сочи, море, чайки и музыка, конечно, создавали чудесный антураж, созвучный лирической теме фильма.
Картине исполнилось уже 53 года, она вышла в прокат 22 сентября 1969 года. Живы актеры, сыгравшие главные роли. Маргарите Володиной в этом году фактически исполнилось 90 лет (мать ей уменьшила возраст), а Михаилу Ножкину 85. Оба родились в январе. Маргарита Володина живёт в Париже, переехала к дочери в 1994 году, хотя имеет российский паспорт. Михаил Ножкин в силу своего возраста часто лечится за границей, в России иногда выступает на мероприятиях. Давно нет о них никаких сведений, но они навсегда останутся молодыми и влюблёнными в замечательной картине "Каждый вечер в одиннадцать".
Как говорил Владимир Меньшов: «Снимать кино надо o любви! Потому что русскому народу любовь не-об-хо-ди-ма! Иначе озлобится!"
3 октября 2022, 03:43
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Съемки доставляли мне истинное наслаждение. Мне казалось, что я и есть та самая женщина, которую мне подарил сценарий. Мне не было трудно, мне было приятно, как никогда. Сам Ножкин был нервен и принципиален. Его взгляд улавливал все. С ним было интересно, приятно и легко в работе, в общении".
А Клод Лелуш, снявший в 1966 году картину "Мужчина и женщина", сказал, что если бы раньше увидел Маргариту Володину, то она сыграла бы в его фильме вместо Анук Эме.
Жаль, что она она мало снималась и участь её печальна, это камерная, очень своеобразная актриса, под неё специально нужно было писать сценарии и снимать фильмы. Советская эпоха не соответствовала этому, да и характер тоже.
И Михаил Ножкин, единственный раз снявшийся в лирической картине, а снимался он только в тех фильмах, сценарий которых его устраивал, с удовольствием играл в паре с Маргаритой Володиной, Маргошей, как он ее называл. Какие они оба молодые и красивые в этом фильме, талантливые, естественные, лиричные и профессиональные. Это тот случай, когда есть что играть и кому играть. А славный город Сочи, море, чайки и музыка, конечно, создавали чудесный антураж, созвучный лирической теме фильма.
Картине исполнилось уже 53 года, она вышла в прокат 22 сентября 1969 года. Живы актеры, сыгравшие главные роли. Маргарите Володиной в этом году фактически исполнилось 90 лет (мать ей уменьшила возраст), а Михаилу Ножкину 85. Оба родились в январе. Маргарита Володина живёт в Париже, переехала к дочери в 1994 году, хотя имеет российский паспорт. Михаил Ножкин в силу своего возраста часто лечится за границей, в России иногда выступает на мероприятиях. Давно нет о них никаких сведений, но они навсегда останутся молодыми и влюблёнными в замечательной картине "Каждый вечер в одиннадцать".
Как говорил Владимир Меньшов: «Снимать кино надо o любви! Потому что русскому народу любовь не-об-хо-ди-ма! Иначе озлобится!"
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