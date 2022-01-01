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Филадельфийская история
Филадельфийская история, 1940: актеры и роли
The Philadelphia Story
Филадельфийская история
1940 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Филадельфийская история, 1940: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор
George Cukor
В ролях
Кэри Грант
Cary Grant
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Джеймс Стюарт
James Stewart
Рут Хасси
Ruth Hussey
Джон Хауард
Роланд Янг
Roland Young
Джон Холлидэй
John Halliday
Мэри Нэш
Mary Nash
Вирджиния Уидлер
Хенри Дэниэлл
Лайонел Пэйп
Рекс Эванс
Rex Evans
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