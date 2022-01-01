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Филадельфийская история Филадельфийская история
Киноафиша Фильмы Филадельфийская история Филадельфийская история, 1940: актеры и роли
The Philadelphia Story Филадельфийская история 1940 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Филадельфийская история, 1940: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор George Cukor
В ролях
Кэри Грант Кэри Грант Cary Grant Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Джеймс Стюарт James Stewart Рут Хасси Ruth Hussey Джон Хауард Роланд Янг Roland Young Джон Холлидэй John Halliday Мэри Нэш Mary Nash Вирджиния Уидлер Хенри Дэниэлл Лайонел Пэйп Рекс Эванс Rex Evans
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