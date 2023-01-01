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На семи ветрах
На семи ветрах, 2007: актеры и роли
Veðramót / Vedramot / The Quiet Storm
На семи ветрах
2007 / Исландия
6.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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На семи ветрах, 2007: актеры и роли
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Режиссер
Гудни Халльдоурсдоттир
В ролях
Тина Храфнсдоттир
Атли Рафн Сигурдарсон
Atli Rafn Sigurðarson
Хильмир Снайр Гвюднасон
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