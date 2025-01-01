Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кинолюбитель Награды и номинации фильма Кинолюбитель

Награды и номинации фильма Кинолюбитель 1979

Берлинале 1980 Берлинале 1980
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1979 ММКФ 1979
Золотой приз
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»
3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше