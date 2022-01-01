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Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
Киноафиша Фильмы Двадцать шесть дней из жизни Достоевского Двадцать шесть дней из жизни Достоевского, 1980: актеры и роли
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского 1980 / СССР
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Двадцать шесть дней из жизни Достоевского, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Aлександр Зархи
В ролях
Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Евгения Симонова Евгения Симонова Эва Шикульска Эва Шикульска Ewa Szykulska
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