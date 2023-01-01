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Аэроград
Аэроград, 1935: актеры и роли
Aerograd
Аэроград
1935 / СССР
6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Аэроград, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Довженко
Alexander Dovzhenko
В ролях
Михаил Астангов
Mikhail Astangov
Степан Шагайда
Борис Добронравов
Владимир Уральский
Vladimir Uralsky
Елена Максимова
Yelena Maksimova
Михаил Яншин
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Переводчик
Рецензия
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