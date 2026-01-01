Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Развод по-итальянски
Награды и номинации фильма Развод по-итальянски
Награды и номинации фильма Развод по-итальянски 1961
Оскар 1963
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая комедия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actress
Номинант
