Киноафиша Фильмы Развод по-итальянски Награды и номинации фильма Развод по-итальянски

Награды и номинации фильма Развод по-итальянски 1961

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962 Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая комедия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
 Best Foreign Actress
Номинант
