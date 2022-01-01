|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Modern Times (Main Title)
|Charlie Chaplin
|1:48
|2
|The Factory Machine
|Charlie Chaplin
|1:15
|3
|The Factory Set
|Charlie Chaplin
|1:18
|4
|Charlie's Dance
|Charlie Chaplin
|1:31
|5
|Charlie At the Assembly Line Belt
|Charlie Chaplin
|1:34
|6
|The Ballet
|Charlie Chaplin
|2:21
|7
|Visions
|Charlie Chaplin
|1:23
|8
|The Gamin
|Charlie Chaplin
|1:32
|9
|Charlie and the Warden
|Charlie Chaplin
|2:30
|10
|Alone and Hungry
|Charlie Chaplin
|1:55
|11
|Smile (Love Theme)
|Charlie Chaplin
|1:42
|12
|In the City
|Charlie Chaplin
|2:40
|13
|Valse
|Charlie Chaplin
|1:16
|14
|The Sleeping Girl (Reprise: Visions)
|Charlie Chaplin
|1:22
|15
|Ten Days
|Charlie Chaplin
|2:24
|16
|At the Picture
|Charlie Chaplin
|2:40
|17
|Later That Night
|Charlie Chaplin
|2:02
|18
|Smile (Love Theme and Closing Title)
|Charlie Chaplin
|2:19
|19
|Je cherche après Titine
|Charlie Chaplin
|3:15