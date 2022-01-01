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Новые времена Новые времена
Киноафиша Фильмы Новые времена Музыка из фильма «Новые времена» (1936)
Modern Times Новые времена 1936 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Музыка из фильма «Новые времена» (1936)

Вся информация о фильме
Modern Times (Original Motion Picture Soundtrack) [Les Temps Modernes]
Modern Times (Original Motion Picture Soundtrack) [Les Temps Modernes] 19 композиций. Charlie Chaplin
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Modern Times (Original Motion Picture Soundtrack)
Modern Times (Original Motion Picture Soundtrack) 14 композиций. Charlie Chaplin
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Modern Times (Main Title) Charlie Chaplin 1:48
2 The Factory Machine Charlie Chaplin 1:15
3 The Factory Set Charlie Chaplin 1:18
4 Charlie's Dance Charlie Chaplin 1:31
5 Charlie At the Assembly Line Belt Charlie Chaplin 1:34
6 The Ballet Charlie Chaplin 2:21
7 Visions Charlie Chaplin 1:23
8 The Gamin Charlie Chaplin 1:32
9 Charlie and the Warden Charlie Chaplin 2:30
10 Alone and Hungry Charlie Chaplin 1:55
11 Smile (Love Theme) Charlie Chaplin 1:42
12 In the City Charlie Chaplin 2:40
13 Valse Charlie Chaplin 1:16
14 The Sleeping Girl (Reprise: Visions) Charlie Chaplin 1:22
15 Ten Days Charlie Chaplin 2:24
16 At the Picture Charlie Chaplin 2:40
17 Later That Night Charlie Chaplin 2:02
18 Smile (Love Theme and Closing Title) Charlie Chaplin 2:19
19 Je cherche après Titine Charlie Chaplin 3:15
Доступен список песен из фильма «Новые времена» (1936) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Новые времена» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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