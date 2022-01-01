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Новые времена
Новые времена, 1936: актеры и роли
Modern Times
Новые времена
1936 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Новые времена, 1936: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Чаплин
Charles Chaplin
В ролях
Чарльз Чаплин
Charles Chaplin
Полетт Годдар
Paulette Goddard
Генри Бергман
Henry Bergman
Честер Конклин
Chester Conklin
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Hank Mann
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