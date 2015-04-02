Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Марлоу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все умрут, а я останусь Все умрут, а я останусь
Киноафиша Фильмы Все умрут, а я останусь Отзывы о фильме «Все умрут, а я останусь»
Все умрут, а я останусь 2008 / Россия
6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Все умрут, а я останусь»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
yankoo 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение minxy от 25/10/2008 - 15:34:29


дайте ссылку на ЖЖ Германики
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nickak 2 апреля 2015, 12:51
самое мерзкотное кино из всего, что было за последние года два...претензия на реализм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурзилка 2 апреля 2015, 12:51
Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zhenia 2 апреля 2015, 12:51
Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zhenia 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Мурзилка, 29/10/2008 - 17:57:03):Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!



Однозначно тут не скажешь. Фильм, безусловно, чернуха. Но мне понравился, хотя обычно их не воспринимаю. Персонажей будто вырвали из жизни и поместили в кино. Всему веришь. Но чернуха.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Александр Котов 2 апреля 2015, 12:51
Оказалось что это совсем не страшный фильм. Никакая не чернуха.. есть тройка жестоких сцен - там где одна из девушек вены себе пытается порезать, там где женская драка после дискотеки... но в целом фильм совсем не страшный и вчерашних школьников не удивляет. Характеры прописаны удивительно точно. Эпизодами вызывает смех - сами такими были. Все "трешовые" рецензии на этот фильм действительности не соответствуют.



На этот фильм безусловно стоит сходить. Причем парням - вместе с подругами, а девушкам - вместе с друзьями. Так получилось что мнения мужской и женской части зрителей несколько различаются относительно ряда эпизодов :)



Жалко что его крутят практически только в Родине.. собирает полные залы!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DendroiD 2 апреля 2015, 12:51
Фильм необходимо просмотреть!! Великолепный фильм! НА двд можно, но я бы посоветовал в кино! Ходили в кино и только плюсы! необходимо прочувствовать реакцию публики! каждый реагировал на те моменты которые ближе ему! Реализм в фильме через край! Взять например сцену где девочка режет себе бритвой руку - клянусь своей треуголкой она делала это по-настоящему. настоящая кровь! зал гудел и отворачивался. Редко когда такое увидишь.. Не верьте что там чернуха и наигранность! всё замечательно! "Это по настоящему" (с) из фильма. Ещё бы написал цитатой из последнего монолога главной героини (в конце фильма) но не позволит формат ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 30 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 354 комментария
Праведник
Праведник 40 комментариев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев 10 комментариев
Мужчина с гарантией
Мужчина с гарантией 1 комментарий
Винни-Пух: Кровь и мёд
Винни-Пух: Кровь и мёд 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 169 комментариев
Свободные отношения
Свободные отношения 12 комментариев
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 36 комментариев
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия 26 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши