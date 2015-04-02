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Все умрут, а я останусь
Отзывы о фильме «Все умрут, а я останусь»
Все умрут, а я останусь
2008 / Россия
Трейлер
6.3
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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yankoo
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение minxy от 25/10/2008 - 15:34:29
дайте ссылку на ЖЖ Германики
2 апреля 2015, 12:51
0
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Nickak
2 апреля 2015, 12:51
самое мерзкотное кино из всего, что было за последние года два...претензия на реализм...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Мурзилка
2 апреля 2015, 12:51
Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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zhenia
2 апреля 2015, 12:51
Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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zhenia
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Мурзилка, 29/10/2008 - 17:57:03):
Люди, а есть такие, кто фильм смотрел, а не трейлер? Напишите пжста отзыв!
Однозначно тут не скажешь. Фильм, безусловно, чернуха. Но мне понравился, хотя обычно их не воспринимаю. Персонажей будто вырвали из жизни и поместили в кино. Всему веришь. Но чернуха.
2 апреля 2015, 12:51
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Александр Котов
2 апреля 2015, 12:51
Оказалось что это совсем не страшный фильм. Никакая не чернуха.. есть тройка жестоких сцен - там где одна из девушек вены себе пытается порезать, там где женская драка после дискотеки... но в целом фильм совсем не страшный и вчерашних школьников не удивляет. Характеры прописаны удивительно точно. Эпизодами вызывает смех - сами такими были. Все "трешовые" рецензии на этот фильм действительности не соответствуют.
На этот фильм безусловно стоит сходить. Причем парням - вместе с подругами, а девушкам - вместе с друзьями. Так получилось что мнения мужской и женской части зрителей несколько различаются относительно ряда эпизодов :)
Жалко что его крутят практически только в Родине.. собирает полные залы!
2 апреля 2015, 12:51
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DendroiD
2 апреля 2015, 12:51
Фильм необходимо просмотреть!! Великолепный фильм! НА двд можно, но я бы посоветовал в кино! Ходили в кино и только плюсы! необходимо прочувствовать реакцию публики! каждый реагировал на те моменты которые ближе ему! Реализм в фильме через край! Взять например сцену где девочка режет себе бритвой руку - клянусь своей треуголкой она делала это по-настоящему. настоящая кровь! зал гудел и отворачивался. Редко когда такое увидишь.. Не верьте что там чернуха и наигранность! всё замечательно! "Это по настоящему" (с) из фильма. Ещё бы написал цитатой из последнего монолога главной героини (в конце фильма) но не позволит формат ))
2 апреля 2015, 12:51
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дайте ссылку на ЖЖ Германики
Однозначно тут не скажешь. Фильм, безусловно, чернуха. Но мне понравился, хотя обычно их не воспринимаю. Персонажей будто вырвали из жизни и поместили в кино. Всему веришь. Но чернуха.
На этот фильм безусловно стоит сходить. Причем парням - вместе с подругами, а девушкам - вместе с друзьями. Так получилось что мнения мужской и женской части зрителей несколько различаются относительно ряда эпизодов :)
Жалко что его крутят практически только в Родине.. собирает полные залы!
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