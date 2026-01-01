Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Левша» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Крамер против Крамера Награды и номинации фильма Крамер против Крамера

Награды и номинации фильма Крамер против Крамера 1979

Оскар 1980 Оскар 1980
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Direction
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше