Киноафиша
Фильмы
Крамер против Крамера
Награды и номинации фильма Крамер против Крамера
Награды и номинации фильма Крамер против Крамера 1979
Оскар 1980
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
