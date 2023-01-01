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Дим Сум: легкое биение сердца
Киноафиша Фильмы Дим Сум: легкое биение сердца Дим Сум: легкое биение сердца, 1985: актеры и роли
Dim Sum: A Little Bit of Heart Дим Сум: легкое биение сердца 1985 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дим Сум: легкое биение сердца, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэйн Ван Уэйн Ван Wayne Wang
В ролях
Ким Чю Kim Chew Виктор Вонг Victor Wong Кора Миао Cora Miao Джон Нишио Эми Хилл Эми Хилл Amy Hill Кейт Чой Kate Choi Марк Дакаскос Марк Дакаскос Mark Dacascos Мэри Чю Mary Chew нора Ли
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