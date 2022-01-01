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Отряд 10 из Наварона
Отряд 10 из Наварона, 1978: актеры и роли
Force 10 from Navarone
Отряд 10 из Наварона
1978 / Великобритания
6.4
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Отряд 10 из Наварона, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Хэмилтон
Guy Hamilton
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Роберт Шоу
Robert Shaw
Барбара Бах
Barbara Bach
Эдвард Фокс
Edward Fox
Франко Неро
Franco Nero
Карл Уэверз
Ричард Кил
Richard Kiel
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