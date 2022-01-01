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Киноафиша Фильмы Разговор Разговор, 1974: актеры и роли
The Conversation Разговор 1974 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Разговор, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Джон Казале John Cazale Аллен Гарфилд Allen Garfield Фредерик Форрест Frederic Forrest Синди Уильямс Cindy Williams Майкл Хиггинс Michael D. Higgins Элизабет МакРэй Elizabeth MacRae Тери Гарр Teri Garr Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford
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