Киноафиша Фильмы Сказки туманной луны после дождя Награды и номинации фильма Сказки туманной луны после дождя

Награды и номинации фильма Сказки туманной луны после дождя 1953

Оскар 1956 Оскар 1956
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953 Венецианский кинофестиваль 1953
Silver Lion
Победитель
Pasinetti Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
