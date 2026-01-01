Отзывы о фильме
Что такое красота? Какое лицо можно назвать красивым? Есть ли связь между красивой внешностью человека и его успехом в любви и карьере? Почему люди постоянно пытаются улучшить свой внешний вид — от нанесения макияжа до пластической хирургии? Среди шести миллиардов других лиц Ваше лицо уникально по своей сути. Оно отображает Вашу личность, Ваше генетическое и культурное происхождение и может быть прочитано как книга. Новый познвательно-развлекательный сериал "Лицо человека" показывает эволюцию человеческого лица на протяжении пяти миллионов лет и пытается ответить на вопрос: почему лицо выглядит так, как мы привыкли его видеть?"