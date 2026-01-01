Оповещения от Киноафиши
Меню
Лицо человека

The Human Face 18+
О фильме

Что такое красота? Какое лицо можно назвать красивым? Есть ли связь между красивой внешностью человека и его успехом в любви и карьере? Почему люди постоянно пытаются улучшить свой внешний вид — от нанесения макияжа до пластической хирургии? Среди шести миллиардов других лиц Ваше лицо уникально по своей сути. Оно отображает Вашу личность, Ваше генетическое и культурное происхождение и может быть прочитано как книга. Новый познвательно-развлекательный сериал "Лицо человека" показывает эволюцию человеческого лица на протяжении пяти миллионов лет и пытается ответить на вопрос: почему лицо выглядит так, как мы привыкли его видеть?"

Страна Великобритания / США
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2001
Производство British Broadcasting Corporation (BBC), The Learning Channel (TLC)
Другие названия
The Human Face, Anthropino prosopo, En grimasse der kan passe, Gesichter - Das Geheimnis unserer Identität, Ljudsko lice, Ludzka twarz, Ανθρώπινο πρόσωπο, Лицо человека, Людське обличчя
Режиссер
Джеймс Эрскин
Дэвид Стюарт
В ролях
Джон Клиз
Джон Клиз
Элизабет Херли
Элизабет Херли
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Дэвид Аттенборо
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Host [открывается сцена: Джон Клиз на пляже, к нему подходят три молодые женщины.] Одна из них — моя дочь, Камилла.
Camilla Можно немного денег?
Host Конечно... держи пятак.
Host [в камеру] Конечно, я тоже узнал её лицо.
