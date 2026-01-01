Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Лицо человека Награды и номинации фильма Лицо человека

Награды и номинации фильма Лицо человека 2001

Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
 Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
 Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
