Киноафиша Фильмы Киносвидание Награды и номинации фильма Киносвидание

Награды и номинации фильма Киносвидание 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Победитель
