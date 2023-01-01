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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1
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Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1
1936 / Великобритания
7.3
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.0
В прокате
Премьеры
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