1 It Might Be You (Theme From Tootsie) Dave Grusin / Marilyn Bergman 4:16

2 An Actor's Life (Main Title) Dave Grusin / Marilyn Bergman 4:31

3 Metamorphosis Blues (It Might Be You) [Instrumental] Dave Grusin / Marilyn Bergman 4:08

4 Don't Let It Get You Down Dave Grusin 3:56

5 Montage Pastorale (It Might Be You) Dave Grusin / Marilyn Bergman 3:25

6 Tootsie Dave Grusin / Marilyn Bergman 4:19

7 Working Girl March Dave Grusin 3:53

8 Sandy's Song Dave Grusin 4:21

9 Out of the Rain Dave Grusin 4:02