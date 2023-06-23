Наша рецензия

Употреблять нецензурные слова вроде как неприлично. Но в некоторых случаях не употреблять их вроде как никак. То есть не вроде, а совсем никак. То есть тогда, когда неоспоримый кретинизм счастливо сочетается с неотразимой олигофренией и невыразимой имбецильностью, другие слова совершенно даже и неуместны. «Ван Хельсинг» – тот самый случай. Для начала – несколько слов о «реальном» Ван Хельсинге. Абрахам Ван Хельсинг – пожилой философ и медик – впервые появляется на страницах романа Брэма…