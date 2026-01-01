Меню
Рэмбо 2
Награды и номинации фильма Рэмбо 2
Награды и номинации фильма Рэмбо 2 1985
Оскар 1986
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотая малина 1986
Худший фильм
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
