1 If I Had Words (Version One) Nigel Westlake 2:53

2 This Is a Tale... Nigel Westlake / Saint-Saëns 1:47

3 Fairground Nigel Westlake 2:07

4 I Want My Mum Nigel Westlake 1:07

5 The Way Things Are Nigel Westlake 2:06

6 Crime and Punishment Nigel Westlake 1:35

7 Anorexic Duck Pizzicati Nigel Westlake / Delibes 1:24

8 Repercussions Nigel Westlake 1:40

9 Toreador / Mother & Son Nigel Westlake / Georges Bizet 2:28

10 Pork Is a Nice Sweet Meat / Away In a Manger Nigel Westlake 3:02

11 Christmas Morning Nigel Westlake 1:41

12 Blue Moon Nigel Westlake 0:38

13 Round Up Nigel Westlake 2:00

14 Babe's Round Up Nigel Westlake / Saint-Saëns 1:39

15 The Sheep Pig Nigel Westlake 1:27

16 Dog Tragedy Nigel Westlake 1:32

17 Hoggett Shows Babe Nigel Westlake 0:57

18 Maa's Death Nigel Westlake 1:02

19 Cantique De Jean Racine / The Cat Nigel Westlake / Faure 2:17

20 If I Had Words (Version Two) Nigel Westlake / Saint-Saëns 1:49

21 Baa Ram Ewe Nigel Westlake 0:45

22 The Gauntlet / Moment of Truth Nigel Westlake 1:41