Награды и номинации фильма Бэйб, четвероногий малыш

Награды и номинации фильма Бэйб, четвероногий малыш 1995

Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Achievement in Special Effects
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Best Achievement in Special Effects
Номинант
