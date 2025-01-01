Меню
Фильмы
Бэйб, четвероногий малыш
Награды и номинации фильма Бэйб, четвероногий малыш
Награды и номинации фильма Бэйб, четвероногий малыш 1995
Оскар 1996
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Achievement in Special Effects
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Achievement in Special Effects
Номинант
